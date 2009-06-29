Израиль отменил авиарейсы в Россию

Израильские власти отменили рейсы российских авиакомпаний из Израиля в Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Запрет стал ответом на проблемы, возникшие у израильских авиаперевозчиков с организацией полетов в южные города России. Российская сторона не согласилась с израильскими требованиями по обеспечению безопасности.

По правилам, принятым в Израиле, авиаперевозчики в пунктах назначения проводят проверку пассажиров силами вооруженных израильских охранников. Это стандартное требование израильских авиакомпаний при международном авиасообщении.

Администрации аэропортов Ростова и Сочи отказались разместить иностранных военных на своей территории. В результате израильская авиакомпания Sun D`or (дочерняя фирма национальной израильской авиакомпании El Al Airlines) была вынуждена отменить свои дебютные полеты.

В Министерстве транспорта Израиля считают, что российская сторона препятствует работе израильских авиаперевозчиков. Их рейсы будут заморожены до устранения причин конфликта.

Как передает РГРК «Голос России», в результате несколько десятков пассажиров не смогли вылететь в Ростов чартерным рейсом "Аэрофлот-Дон". До вылета все пассажиры рейса будут размещены в гостиницах за счет Министерства транспорта Израиля.

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