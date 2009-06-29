Иракские военные готовы обойтись без США

Иракские военные готовы обеспечить безопасность в стране после того, как американские военнослужащие покинут страну. Такое мнение выразили представители военного командования США.

Они отметили, что сейчас самое время для передачи полномочий по охране безопасности местным силам, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. По их словам, американские военные продолжат оказывать помощь в подготовке иракских сил безопасности.