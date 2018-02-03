Первые признаки уже видны: Тиллерсон предупредил мексиканцев о вмешательстве России в их выборы
00:26, 03 февраля 2018
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Уже были видны первоначальные признаки этого вмешательства России в президентскую кампанию в Мексике.
Иллюстрация REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к мексиканским властям с призывом проявлять бдительность в связи с "российской активностью" в преддверии выборов в Мексике, намеченных на июлб 2018 года. Об этом Тиллерсон заявил, выступая на пресс-конференции в Мехико.
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"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - заявил госсекретарь США.
Выступая в декабре 2017 года с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявлял о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".
По его словам, на тот момент уже были видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России) в президентскую кампанию в Мексике".
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