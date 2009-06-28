Военный переворот в Гондурасе: президент страны арестован

В Гондурасе военные совершили государственный переворот. По поступающей информации, президент Центральноамериканской страны Мануэль СЕЛАЙЯ сегодня ночью был арестован группой военных. Как сообщил журналистам сын президента Эктор СЕЛАЙЯ, главу государства военные вывезли из страны.

В Гондурасе к утру прекратили вещание основные каналы телевидения. Восьмой государственный телеканал занят военными. Армейские патрули в столице сосредоточились около президентской резиденции и основных административных зданий.

Сегодня в центральноамериканской стране по инициативе президента должен был состояться референдум о возможности конституционной реформы. Оппозиция заявила о его "незаконности", а военные отказались обеспечивать голосование.