Россия и НАТО снова повернулись друг к другу лицом

Россия и НАТО дали зеленый свет полноформатному восстановлению политического диалога и военного сотрудничества. Так прокомментировал постоянный представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН итоги завершившегося на Корфу первого заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне министров иностранных дел после августовских событий в Южной Осетии, сообщает ИТРА-ТАСС.

"Собственно заседание получилось на уровне выше министерского, поскольку в нем приняли участие премьер Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ и хозяин встречи, глава правительства Греции Константинос КАРАМАНЛИС", - отметил Д.РОГОЗИН.

В качестве важного шага по восстановлению взаимного доверия Д.РОГОЗИН отметил достигнутую договоренность России и НАТО провести подробный обмен информацией о концепции национальной безопасности РФ и новой стратегической концепции альянса. По словам Д.РОГОЗИНА, выступая на этой встрече, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России проинформировать НАТО «о новой концепции национальной безопасности РФ и высказал заинтересованность в получении из первых рук информации о работе НАТО над новой стратегической концепцией альянса".

"Ответ последовал незамедлительно - генсек НАТО объявил, что альянс откликается на просьбу России и 7 июля российский постпред будет приглашен на внутренний семинар высокопоставленных экспертов НАТО по вопросам разработки стратегической концепции альянса", - сообщил Д.РОГОЗИН.

"Мы отметили и оценили готовность альянса к диалогу. Наш ответный шаг будет сделан 22 июля, когда в Брюссель для участия в заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов приедет один из руководителей Совета безопасности России, который проинформирует альянс о новой концепции национальной безопасности РФ", - сообщил российский постпред.

Другим важным итогом встречи стало решение о возобновлении военного сотрудничества. "Политическая воля на восстановление военного сотрудничества сегодня была заявлена", - подчеркнул Д.РОГОЗИН.

"Теперь будут согласовываться формы этого сотрудничества. Это может быть борьба с пиратами, возобновление участия России в антитеррористической операции НАТО "Активные усилия" в Средиземном море, это также могут быть различные формы полевого сотрудничества", - отметил он. По его словам, теперь глава МИД РФ "представит свои соображения и заключения политическому руководству России".

Д.РОГОЗИН также отметил, что, несмотря на сложные отношения между Россией и НАТО, сохранявшиеся в течение последних 11 месяцев, РФ и Североатлантический альянс не прерывали взаимодействия по Афганистану, что подтверждает "наше глубинное понимание существования общих вызовов безопасности".

Что касается сохраняющихся разногласий с НАТО, то, по словам Д.РОГОЗИНА, Россия рассчитывает на проведение с НАТО "глубокой дискуссии" по августовским событиям прошлого года на Кавказе.

Генеральный секретарь альянса Яап де Хооп СХЕФФЕР сообщил на пресс-конференции по итогам заседания, что стороны достигли договоренности о возобновлении политического сотрудничества и подчеркнули необходимость возобновить военные контакты. По его словам, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на заседании сделал ряд предложений относительно будущей работы в рамках Совета.

"Это касается, в том числе, и возобновления сотрудничества по военной линии и сопоставления стратегии безопасности, которые разрабатываются в России с одной стороны и в НАТО с другой стороны", - сказал С.ЛАВРОВ.

Россия и НАТО нужны друг другу, заявил Генсек НАТО и оценил встречу как конструктивную, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Генсек сообщил, что никакие документы на встрече не принимались.