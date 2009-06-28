Саркози исключает возможность независимости для Мартиники

Президент Франции Николя САРКОЗИ предложил провести на Мартинике референдум о предоставлении острову автономии, передает Газета.ru.

«Пока я президент республики, вопрос о независимости Мартиники, то есть ее отделения от Франции, стоять не будет», - заявил Н.САРКОЗИ.

Находясь с визитом на острове Мартиника, президент Франции призвал к диалогу французских Антильских островов с метрополией, отметив, что «без них Франция не была бы Францией».

В начале этого года на Мартинике и Гваделупе резко обострилась обстановка. Население островов, прежде всего, по призыву протестного движения LKP выходило на манифестации и бастовало. Жители французских островов Карибского бассейна требовали повышения заработной платы и одновременного снижения цен на товары первой необходимости.