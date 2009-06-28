Схеффер: Россия нужна НАТО, а НАТО нужен России

Россия нужна НАТО, а НАТО нужен России, - с таким заявлением накануне выступил на острове Корфу генсек Северо-атлантического альянса Яап де Хооп Схеффер. По его словам, есть много вопросов в сфере безопасности, которые требуют совместных решений.

Говоря о том, в каких направлениях может развиваться военное сотрудничество России и НАТО, Схеффер отметил, что это могут быть совместные поисковые операции и учения, а также повышение уровня взаимодействия по различным направлениям.

Эхо Москвы