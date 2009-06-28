Автомобиль врезался в зрителей на ралли в Австрии

Один из автомобилей, участвовавший в ралли в районе австрийского города Наас (земля Штирия), сошел в субботу с дистанции и, пробив ограждение, врезался в зрителей, сообщает в воскресенье местное радио.

По предварительной версии, машину занесло на мокрой дороге. В этом месте за ралли наблюдали около 15 человек, шестеро из них пострадали. Тяжелые ранения получил 18-летний зритель и штурман гонщика. Они, а также еще четверо пострадавших, были доставлены на медицинском вертолете в больницу.

РИА Новости