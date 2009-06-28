Даже из-за кризиса украинцы из Италии возвращаться не собираются

19% украинцев Рима считают, что экономический кризис повлечет возвращение работников домой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного социологическим центром при Христианской общине украинцев в Италии.

По данным центра, среди тех, кто считает, что кризис повлечет возвращение домой, преимущественно люди старше 60 лет или нелегальные украинские мигранты, у которых нет возможности легализоваться.

Вместе с тем, по данным центра, 77% респондентов не планируют возвращаться домой в результате кризиса, 4% - не определились.

В целом 74% респондентов заявили, что ощущают последствия кризиса на себе. Среди основных последствий кризиса названы потеря работы, уменьшение зарплаты, уменьшение покупательской способности и проблемы с возвращением кредитов.

В ходе экспресс-опроса, который проводился 15 июня, были опрошены 100 украинцев, которые проживают в Риме.