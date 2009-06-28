Между Братиславой и Парижем пустят скоростной поезд
01:33, 28 июня 2009Мир
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6 часов – и приехали
Братиславу и Париж соединит скоростной железнодорожный экспресс TGV, сообщил в субботу в Братиславе министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
По его словам, расстояние между столицами Франции и Словакии - около 1 тысячи 200 километров - экспресс преодолеет за шесть часов.
Реализация проекта начнется в 2010 году: необходимо будет построить новую железнодорожную колею, так как старые пути модернизировать для TGV невозможно.
Планируется, что "первый поезд с пассажирами поедет из Братиславы в Париж в 2016 году", сказал Лайчак.
Стоимость транспортного проекта - порядка 475 миллионов.
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