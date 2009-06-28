Украинские дипломаты помогли гражданам покинуть сектор Газа

Более ста граждан Украины покинули в субботу блокированный сектор Газа, россияне пока выехать не смогли, сообщила РИА Новости Елена аль-Хадад, координатор группы россиян, пожелавших покинуть Газу.

Добиваясь разрешения на пересечение границы с Египтом, которая открылась на три дня после полуторамесячного перерыва, полсотни россиянок вместе с мужьями-палестинцами и детьми пикетировали резиденцию главы местного исламистского правительства, но акции протеста пришлось остановить после вмешательства полиции.

В то же время украинским дипломатам, по словам Елены аль-Хадад, удалось добиться разрешения на выезд из Газы 84 соотечественников и реально вывезти в субботу через погранпереход "Рафах" более сотни.

За последние годы российские дипломаты многократно обеспечивали гражданам СНГ возможность покинуть блокированный анклав, напоминает РИА «Новости», в том числе в периоды боевых действий.

Большинство россиян и украинцев в секторе Газа - это жены и дети палестинцев, учившихся в бывшем Советском Союзе. В анклаве нет дипломатов, поэтому посольствам приходится в подобных ситуациях работать через инициативных лиц из числа местных жителей.