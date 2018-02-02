У Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе, есть пострадавшие

В полиции считают, что стрельба была непреднамеренной.

В средней школе Сал Кастро в Лос-Анджелесе 12-летняя ученица 7 класса открыла стрельбу, в результате которой были ранены пять человек.

Полиция Лос-Анджелеса не считает, что стрельба была преднамеренной, заявил пресс-секретарь Джош Рубенштейн, сообщает Los Angeles Times. Девочку арестовали за халатное обращение с огнестрельным оружием.

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В результате выстрелов 15-летний парень получил ранение в голову, его ровесница - в запястье. Три других - 30-летняя женщина, 11-летний мальчик и 12-летняя девочка - также получили незначительные травмы.

Врачи говорят, что серьезных повреждений у пострадавших нет.

На утренней пресс-конференции начальник охраны школы Стив Зипперман сказал, что он не знает, как девочка получила доступ к оружию и пронесла его в школу, но предупредил владельцев оружия держать свое оружие в безопасном месте и вдали от детей.

Как сообщал УНИАН, 22 января в американском городе Бентон штата Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет.