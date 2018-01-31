Астрономические явления с луной вызвали панику на Филиппинах (видео)
19:13, 31 января 2018Мир
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Тамошние граждане боятся, что удивительная луна приведет к извержению вулкана.
Астрономические явления с луной вызвали панику на Филиппинах .
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Тамошние граждане боятся, что удивительная луна приведет к извержению вулкана. Огненная гора Майон находится на главном острове страны. И она уже несколько недель как проснулась.
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Местные старожилы утверждают, что согласно их верованиям вулкан просыпается в годы, в которых есть цифра 8. Однако ученые заверяют, что Луна никак не влияет на активность вулкана.
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