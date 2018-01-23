Трамп приедет на Всемирный экономический форум в Давосе - Белый дом

Как заявил Белый дом, президент США Дональд Трамп примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, передает Голос Америки.

Читайте такжеПорошенко встретится с Трампом в Давосе - КлимкинВ течение некоторого времени поездка Трампа в Давос была под вопросом на фоне частичного закрытия правительства США.

До принятия Сенатом решения по временному бюджету, позволяющему федеральному правительству продолжить работу, представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила, что выезд американской делегации на конференцию отложен. Возглавить делегацию должны были министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Как сообщалось ранее, президент должен отправиться на форум ближе к концу недели, чтобы выступить с речью в Давосе в пятницу – в последний день форума.