В Италии мужчина открыл стрельбу с балкона (видео)
21:35, 22 января 2018
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Как сообщили СМИ, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.
В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ.
Ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров. Отмечается, что угрозы жизни раненым нет.
Как сообщили СМИ, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.
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