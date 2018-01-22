В Италии мужчина открыл стрельбу с балкона (видео)

21:35, 22 января 2018
Мир
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Как сообщили СМИ, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.

В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ.

Ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров. Отмечается, что угрозы жизни раненым нет.

Как сообщили СМИ, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.

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