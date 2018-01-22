В Италии мужчина открыл стрельбу с балкона (видео)

В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ.

Ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров. Отмечается, что угрозы жизни раненым нет.

Как сообщили СМИ, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.