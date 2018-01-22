В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США (фото)

В Лос-Анджелесе прошла 24-я премия Screen Actors Guild Awards. Ведущей церемонии Гильдии киноактеров США стала Кристен Белл.

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Специальная премия за вклад в кинематограф досталась Моргану Фриману. Главную награду в кинономинациях забрал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а среди сериалов особенно отметили драму «Это мы» и комедию «Вице-президент».

На красной дорожке в этот вечер блистали Николь Кидман, Риз Уизерспун, Холли Берри, Марго Робби, Элизабет Мосс, Дакота Фаннинг и многие другие.