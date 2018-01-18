В Британии назвали самую дорогую модель нижнего белья (фото)
15:04, 18 января 2018
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Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.
Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол / Instagram
Британский бренд нижнего белья BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram.
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Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, передает 24tv.ua. Кэндис также является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании.
Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.
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