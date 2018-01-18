В Британии назвали самую дорогую модель нижнего белья (фото)

Британский бренд нижнего белья BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram.

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Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, передает 24tv.ua. Кэндис также является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании.

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

Goodluck angels! With you in spirit A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on Nov 30, 2016 at 7:34am PST