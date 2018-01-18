В Британии назвали самую дорогую модель нижнего белья (фото)

15:04, 18 января 2018
Мир
403 0

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол / Instagram

Британский бренд нижнего белья BlueBella обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram.

Читайте такжеНа обложке Playboy впервые появится полуобнаженный трансгендер (фото)

Лидером стала 29-летняя модель Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составляет 70 тысяч долларов, передает 24tv.ua. Кэндис также является "ангелом" Victoria's Secret и принимает участие в показах компании.

Сейчас модель беременна вторым ребенком, но при этом демонстрирует стройную фигуру.

Goodluck angels! With you in spirit

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Time for some shut eyeGood night Angels ✨ @victoriassecret

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Mood. holiday spirit @russelljames @insta_bobb @fulviafarolfi @elizabethsulcer

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самая дорогая бикини-модель