Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла из-за инсульта

59-летняя актриса Шэрон Стоун в интервью каналу CBS призналась, что сталкивалась с сексуальными домогательствами на протяжении многолетней карьеры в Голливуде, и рассказала, как оказалась на грани жизни и смерти, пишет "Сегодня".

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"В кинобизнесе я уже 40 лет, Ли. Можешь ли ты представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда – из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое", – сказала Шэрон в беседе с журналистом Ли Кауэном.

В 2001 году Шэрон Стоун перенесла инсульт: у нее произошло кровоизлияние в мозг.

"Шанс выжить составлял примерно пять процентов. А потом это повлияло на мою речь, слух, походку, способность читать и писать. Приходилось всему учиться заново. Вся моя жизнь была уничтожена", – рассказала Стоун.

"Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно я вернулась в свое тело", – вспомнила актриса.