Звезды кино собрались в Санта-Монике на "репетицию Оскара" (фотогалерея)

Как сообщает издание USA Today, фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» был признан лучшим, по мнению жюри кинопремии «Выбор критиков». Самого дель Торо жюри конкурса признало лучшим режиссером 2017 года, передает РБК.

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Лучшим актером жюри признало Гари Олдмена за роль в фильме «Темные времена». Актер сыграл в нем премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Награда за лучшую женскую роль досталась Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Марго Робби получила премию в номинации лучшая женская роль в комедийном фильме за фильм "Я, Тоня".

Премия Critics Choice Movie Awards была создана в 1996 году в качестве одной из альтернатив премии Национального общества кинокритиков США. Она считается репетицией к вручению самой престижной голливудской премии - «Оскару».

Как сообщал УНИАН, ранее в Лос-Анджелесе назвали победителей юбилейной премии "Золотой глобус".