Скончался известный французский кинорежиссер и сценарист (фото)

В воскресенье во Франции в возрасте 62 лет умер известный кинорежиссер и сценарист Франсис Жиро (Francis Girod), сообщает AFP. Жиро скончался от сердечного приступа в отеле города Бордо, где проходили съемки его нового фильма.

Кинокарьера Франсиса Жиро началась в 1974 году с ленты "Адское трио" ("Le Trio Infernal"), в которой одну из ролей исполнила Роми Шнайдер. Всего Жиро успел снять 18 картин. В его фильмах играли такие мэтры французского кино, как Катрин Денев и Жерар Депардье. Последний фильм Жиро "Идеальный друг" ("Un ami parfait") вышел в апреле 2006 года.

Франсис Жиро также снискал популярность как кинопродюсер, документалист и актер.

Президент Франции Жак Ширак назвал смерть Франсиса Жиро "серьезной утратой для французского кинематографа, неустанным защитником которого он являлся".

Лента.ру