Африканский сухогруз чуть не потопил российский десантный корабль (фото)

Минобороны России рассказало о столкновении большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» с сухогрузом в Эгейском море. Инцидент произошел утром 30 декабря в проливе в 9-10 милях южнее греческого острова Родос.

Об этом пишет "Медуза".

Сухогруз «Орка 2» под флагом Сьерра-Леоне следовал из Египта в Турцию. По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Думая, что обгон завершен, «Орка 2» изменило курс и врезалось в «Ямал».

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В результате столкновения никто не пострадал, а корабли, как отмечает Трухачев, остались на ходу. Какие повреждения получил российский боевой корабль, он не уточнил. Судя по фотографиям из паблика о российском флоте, у «Ямала» поврежден фальшборт.

Десантный корабль «Ямал» в декабре 2017 года в очередной раз отправился в Сирию, куда он ранее уже доставлял грузы.