За неделю до премьеры модный дом Versace официально заявил о том, что не причастен к созданию сериала

18:07, 09 января 2018
Мир
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У Versace назвали сериал об основателе модного дома Джанни фикцией.

За адаптацию книги взялся лауреат премии

17 января на канале FX состоится премьера нового сезона сериала «Американская история преступлений».

Он будет посвящен истории жизни и смерти итальянского дизайнера и основателя модного дома Versace Джанни Версаче.

Главные роли в «Убийстве Джанни Версаче» получили Пенелопа Крус (роль сестры Донателлы), Рики Мартин (любовник Версаче), Эдгар Рамирес (Джанни Версаче), Даррен Крисс (в роли убийцы) и др.

За неделю до премьеры модный дом Versace официально заявил о том, что не причастен к созданию сериала.

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«Семья Versace не принимала никакого участия в создании сериала, посвященного смерти Джанни Версаче. Сценарий построен по книге, которая также не была одобрена родными Versace, поэтому сюжет сериала стоит расценивать исключительно как художественный», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, сериал сняли по роману писателя Морин Орт Vulgar Favors («Пошлые одолжения»), опубликованном в 1999 году, спустя два года после убийства Джанни Версаче.

За адаптацию книги взялся лауреат премии «Эмми», сценарист Райан Мёрфи.

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Теги: #Versace сериал