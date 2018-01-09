17 января на канале FX состоится премьера нового сезона сериала «Американская история преступлений».

Он будет посвящен истории жизни и смерти итальянского дизайнера и основателя модного дома Versace Джанни Версаче.

Главные роли в «Убийстве Джанни Версаче» получили Пенелопа Крус (роль сестры Донателлы), Рики Мартин (любовник Версаче), Эдгар Рамирес (Джанни Версаче), Даррен Крисс (в роли убийцы) и др.

За неделю до премьеры модный дом Versace официально заявил о том, что не причастен к созданию сериала.

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«Семья Versace не принимала никакого участия в создании сериала, посвященного смерти Джанни Версаче. Сценарий построен по книге, которая также не была одобрена родными Versace, поэтому сюжет сериала стоит расценивать исключительно как художественный», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, сериал сняли по роману писателя Морин Орт Vulgar Favors («Пошлые одолжения»), опубликованном в 1999 году, спустя два года после убийства Джанни Версаче.

За адаптацию книги взялся лауреат премии «Эмми», сценарист Райан Мёрфи.