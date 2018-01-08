Войска Асада прорвали блокаду военной базы близ Дамаска

Соединением войск сирийского правителя Башара Асада удалось пробить блокаду одной из военных баз на восток от столицы Сирии Дамаска. Проведенное вечером воскресенья, 7 января, наступление сирийских войск осуществлялось при активной поддержке российских боевых самолетов.

О тактическом успехе сирийской армии сообщили как государственные сирийские СМИ, так и расположенный в Лондоне Центр наблюдения за соблюдением прав человека в Сирии, передает DW.

Читайте такжеБолее 23 человек погибли в результате взрыва в сирийском Идлибе (видео)

Результатом проведенной операции стало освобождение из окружения около 200 сирийских правительственных военных, говорится в сообщениях. Враждебные Башару Асаду силы взяли эту военную базу под свой контроль около недели назад. Ранее сирийские правительственные войска использовали объект для обстрела расположенных к востоку от Дамаска районов, подконтрольных повстанцам.

Напомним, накануне сирийские правительственные силы вместе с союзниками восстановили контроль над городом Синджар в провинции Идлиб. Эта провинция считается последней в стране, которую почти полностью контролируют противники Асада. Среди оппозиционных к правительству в Дамаске вооруженных группировок доминируют исламистские группы, которые объединились в прошлом году в "Тахрир аш-Шам" (ранее - "Фронт ан-Нусра").

По данным Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, в течение 2017 года в Сирии погибли более 39 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи гражданских.