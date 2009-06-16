Беларусь вводит таможенный контроль на границе с Россией

Минск со среды, 17 июня, вводит усиленный таможенный контроль на белорусско-российской границе на основных магистралях, сообщил глава Таможенного комитета Белоруссии Александр ШПИЛЕВСКИЙ.

Как сообщает радио «Свобода», по его словам, решение принято по указанию Президента Александра ЛУКАШЕНКО в связи с ростом числа поступающих в страну из России контрафактных грузов.

Во вторник Комитет государственного контроля Беларуси, в частности, заявил, что около 20% ввозимого российского пива поступает по "теневым схемам".

Вместе с тем, по словам секретаря Совета безопасности Беларуси Юрия ЖАДОБИНА, действия Минска - это "симметричный ответ" на политику Москвы.

Отношения двух стран ухудшились после введения Россией запрета на ввоз молочной продукции из Беларуси.