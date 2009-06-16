British Airways призвала 40 тысяч сотрудников работать бесплатно

British Airways призвала 40 тысяч своих сотрудников работать бесплатно из-за убытков корпорации.

Исполнительный директор этой британской компании Уилли УОЛШ заявил, что обращается с этой просьбой, так как компания «борется за выживание». Он хочет оставить своих коллег без зарплаты на период от недели до месяца, сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.