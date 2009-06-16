British Airways призвала 40 тысяч сотрудников работать бесплатно
21:19, 16 июня 2009Мир
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Из-за убытков корпорации
British Airways призвала 40 тысяч своих сотрудников работать бесплатно из-за убытков корпорации.
Исполнительный директор этой британской компании Уилли УОЛШ заявил, что обращается с этой просьбой, так как компания «борется за выживание». Он хочет оставить своих коллег без зарплаты на период от недели до месяца, сообщает Газета.ру со ссылкой на Sky News.
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