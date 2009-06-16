Генштаб ВСУ и НАТО обсуждают планы на два года вперед

В Киеве представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины и НАТО обсуждают план военного сотрудничества на 2010-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, сегодня в Киеве начался второй раунд штабных переговоров по подготовке проекта Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2010-2011 годы.

Делегацию Организации Североатлантического договора на переговорах представляют офицеры Офиса связи НАТО в Украине, Стратегического командования НАТО по трансформации и военные атташе стран Альянса в Украине.

Целью мероприятия является уточнение содержания Рабочего плана Военного комитета Украина-НАТО на 2010-2011 годы и приоритетных задач развития Вооруженных сил Украины, которые будут выполняться при поддержке Альянса в течение отмеченного периода.

Как сообщают в Минобороны, Рабочий план Военного комитета Украина-НАТО является основным инструментом военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с Альянсом.

Традиционно содержание документа состоит из задач, направленных в поддержку выполнения мер ежегодных Целевых планов Украина-НАТО в части, касающейся Министерства обороны и ВСУ.

Этот Рабочий план утверждается ежегодно в ходе заседания Военного комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов.