Россия приостановила переговоры с Беларусью: не тех прислали

Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Беларусью по "молочному" вопросу до уточнения полномочий белорусской делегации, сообщил телеканал "Вести" со ссылкой на главу ведомства Геннадия ОНИЩЕНКО.

"Вчерашний раунд переговоров позволил серьезно продвинуться в вопросах определения на российский рынок белорусской молочной продукции. Однако в связи с публичными высказываниями должностных лиц Беларуси, а также комментариями официальных СМИ у нас появились основания усомниться в компетенции делегации, ведущей переговоры о допуске на российский рынок белорусских молочных продуктов", - цитирует телеканал главного государственного санитарного врача РФ.

По его словам, в этой связи переговоры с белорусской стороной приостанавливаются до уточнения полномочий делегации.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2009 г. глава Роспотребнадзора Г.ОНИЩЕНКО заявил, что запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Беларуси. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились по поставкам молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России.

Запрет Роспотребнадзора последовал в период резкого охлаждения отношений между Москвой и Минском, вызванного нежеланием России выдавать обещанный кредит в 500 миллионов долларов.

14 июня Беларусь отказалась участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в Москве.

Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, который в Минске считают дискриминационным, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.

В ноте, направленной Беларусью в секретариат ОДКБ, говорится, что нельзя вести разговор о военной безопасности, когда по вине одного из участников организации подрывается экономическая безопасность.