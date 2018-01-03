В Италии в результате тройного ДТП загорелся бензовоз: погибли 6 человек (видео)

14:50, 03 января 2018
Мир
600 0

Среди погибших было двое детей.

В Италии в результате тройного ДТП погибли 6 человек / скриншот из видео

В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек.

Среди погибших было двое детей, сообщает издание ANSA.

По информации издания, легковой автомобиль с французскими номерами врезался в бензовоз, после чего легковушка врезалась в грузовик, перевозивший зерно.

"В результате столкновения, грузовик, перевозивший топливо, загорелся, в следствии чего 5 человек (двое детей и трое взрослых) - водитель и пассажиры легкового автомобиля и водитель зерновоза скончались на месте. Водитель бензовоза остался жив", - говорится в сообщении.

Полиция установила личность водителя легковушки, им оказался гражданин Франціїї.

видео Государственная полиция Италии

Как сообщал УНИАН, в Перу в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть погибли по меньшей мере 36 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погибшие#ДТП в Италии#новости Италии