Египет продлил действие чрезвычайного положения в стране

Власти Египта продлили действие режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Reuters.

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В стране впервые ввел нынешнее чрезвычайное положение в апреле, после того, как в результате двух взрывов в церквях погибли 45 человек.

Режим ЧП был продлен в июле, затем второй раз в октябре.