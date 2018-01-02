Египет продлил действие чрезвычайного положения в стране

20:02, 02 января 2018
Мир
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Режим ЧП был продлен в июле, затем второй раз в октябре.

Иллюстрация / REUTERS

Власти Египта продлили действие режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Reuters.

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В стране впервые ввел нынешнее чрезвычайное положение в апреле, после того, как в результате двух взрывов в церквях погибли 45 человек.

Режим ЧП был продлен в июле, затем второй раз в октябре.

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Теги: #чрезвычайное положение в Египте