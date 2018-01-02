Египет продлил действие чрезвычайного положения в стране
20:02, 02 января 2018
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Режим ЧП был продлен в июле, затем второй раз в октябре.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Египта продлили действие режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Reuters.
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В стране впервые ввел нынешнее чрезвычайное положение в апреле, после того, как в результате двух взрывов в церквях погибли 45 человек.
Режим ЧП был продлен в июле, затем второй раз в октябре.
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