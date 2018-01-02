Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу и обменялись территориями

С 1 января 2018 года начало действовать межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между Бельгией и Нидерландами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы, при чем Нидерланды получили от Бельгии территорию больше, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе.

В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бывший бельгийский остров стал полуостровом, который имеет сообщение с Нидерландами, зато нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

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Поскольку оба государства являются членами ЕС и Шенгена, это не создавало проблем для рядовых жителей, но очень затрудняло действия правоохранителей. Ключевые проблемы были связаны с бывшим бельгийским островом, который имеет большую площадь.

В случае сообщения о преступлении Нидерландские правоохранители не могли туда заходить. Зато бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку они не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

Через это полуостров стал местом, где совершались преступления, связанные с наркотрафиком.

В итоге там нашли обезглавленное тело, и полиция через эти проблемы долгое время не могла начать расследование этого преступления.

Именно после этого государства решили договориться об обмене территорией.