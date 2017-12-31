Рекордный холод: в США частично замерз Ниагарский водопад
14:47, 31 декабря 2017Мир
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29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.
Водяная пыль превращается в лед в воздухе / фото twitter.com/JohnCohen
В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть знаменитого Ниагарского водопада.
Об этом сообщает CNN.
Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.
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Мощные потоки воды не замерзли - капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг.
На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.
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