Рекордный холод: в США частично замерз Ниагарский водопад

В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть знаменитого Ниагарского водопада.

Об этом сообщает CNN.

Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.

Читайте такжеВ США обнаружили двух акул, которые замерзли на смерть

Мощные потоки воды не замерзли - капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг.

На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.