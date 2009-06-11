Саркози и Меркель поддерживают переизбрание президента Еврокомиссии

Франция и Германия поддерживают кандидатуру Жозефа Мануэля БАРРОЗУ на второй срок президентства в Европейской комиссии.

Как сообщает AFP, об этом заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ после встречи сегодня в Елисейском дворце с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

“Мы поддержим кандидатуру Ж.БАРРОЗУ”, - сказал он.

В то же время, по словам французского Президента, оба лидера согласились просить Ж.БАРРОЗУ представить свою программу на следующий 5-летний мандат, учитывая самый сложный после Второй мировой войны экономический кризис.

“Его обязанностью будет обеспечить, чтобы Европа защищала европейцев”, - отметил Н.САРКОЗИ, добавив, что ради этого, в частности, нужно улучшать регуляцию финансовых рынков.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Президент Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ заявил о готовности остаться Президентом Еврокомиссии на второй срок. В то же время премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Ян ФИШЕР заявил о намерении начать консультации с лидерами ЕС относительно кандидатуры Ж.БАРРОЗУ. Обсуждение вопроса должно состояться 18-19 июня на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН).