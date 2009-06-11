НАТО значительно сократит свое присутствие в Косово.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании министров обороны стран-членов НАТО.

В своем решении министры, в частности, отметили положительное развитие ситуации на протяжении длительного периода времени.

В соответствии с сегодняшним решением, превращение сил KFOR в так называемое «сдерживающее присутствие» будет происходить поэтапно и с обязательным учетом ситуации в регионе.

В то же время, министры обороны НАТО отметили, что силы KFOR будут оставаться в регионе ответственными за безопасность столько времени, сколько это будет необходимо для реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1244.