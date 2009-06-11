Виктор Черномырдин уволен с должности Посла РФ в Украине
19:01, 11 июня 2009Мир
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Медведев подписал указ
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом уволил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте Д.МЕДВЕДЕВА.
Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
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