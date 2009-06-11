Виктор Черномырдин уволен с должности Посла РФ в Украине

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом уволил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Д.МЕДВЕДЕВА.

Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств.