ВОЗ повысила до максимального уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1

Всемирная организация здравоохранения впервые более чем за 40 лет объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением гриппа A/H1N1 по миру.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Решение о повышении уровня угрозы пандемии гриппа A/H1N1 до наивысшего было принято сегодня в ходе консультаций с экспертами чрезвычайного комитета ВОЗ.

Официального подтверждения ВОЗ пока нет.

10 июня ВОЗ подтвердила 27 тысяч 737 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 141 заболевший скончался.

ВОЗ в конце апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4-го до 5-го по шестибалльной шкале.

Фаза 6, как определено в Руководящих принципах ВОЗ, считается началом пандемии. В документах ВОЗ подчеркивается, что во время 5-й и 6-й фаз направленность ответных действий на вспышку болезни на национальном и местном уровне смещается с обеспечения готовности к ответным действиям на глобальном уровне. Целью рекомендуемых действий во время этих фаз является уменьшение воздействия пандемии на общество, говорится в Руководящих принципах.