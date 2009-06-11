Ведущие вузы СНГ создали Сетевой университет

Сегодня в Москве представители 11 высших учебных заведений из 6 стран подписали Соглашение о создании Сетевого открытого университета СНГ.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, подписи под документом поставили представители ведущих вузов - участники Консорциума о создании университета - из Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Украины.

В частности, подписи от украинских вузов поставили ректор Днепропетровского национального университета им. О. Гончара Николай ПОЛЯКОВ и ректор Донецкого национального университета Владимир ШЕВЧЕНКО.

А.КАЛУГИН сообщил, что проект по созданию Сетевого открытого университета был инициирован в 2008 году Российским университетом дружбы народов (РУДН) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Наряду с РУДН в Консорциум о создании университета вошли: Белорусский государственный университет, Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара, Донецкий национальный университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Казахский национальный университет им аль-Фараби, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, Кыргызско-Российский Славянский университет, Российско-Таджикский Славянский университет, Таджикский национальный университет, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова.

Основная задача проекта - развитие академической мобильности, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования, повышение качества и привлекательности высшего образования на пространстве СНГ.

По словам А.КАЛУГИНА, проект направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных магистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей квалификации и содействие обмену аспирантами, проведение совместных научных исследований с целью подготовки кандидатских диссертаций.

«Благодаря Сетевому открытому университету СНГ у студентов появится возможность пройти обучение как в своем вузе, так и в другом вузе-участнике проекта и получить соответствующие дипломы о высшем образовании», - подчеркнул А.КАЛУГИН.

По его словам, ожидается, что 1 сентября 2010 года к занятиям в новом университете приступят несколько сотен студентов. На первом этапе основными направлениями образовательной деятельности Сетевого открытого университета СНГ станут: в области юриспруденции - "Международное право"; в области менеджмента - "Управление международными проектами" и "Международный менеджмент", в области филологии - "Русский язык".