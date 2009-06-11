Японский парламент принял закон о возвращении Курил

Ключевая нижняя палата парламента Японии сегодня одобрила законопроект с призывом о скорейшем возвращении «северных территорий», под которым здесь подразумеваются четыре российских южнокурильских острова, передает ИТАР-ТАСС. Голосование состоялось на пленарном заседании палаты и было, как сообщили его инициаторы, «единогласным».

Сегодня же законопроект, дополняющий и усиливающий все ныне действующие на этот счет подобные акты, был направлен для утверждения в верхнюю палату высшего законодательного органа страны. Как отмечают в связи с этим в японских политических кругах, «весьма вероятно, что этот документ приобретет юридическую силу уже в течение текущей парламентской сессии, которая завершается 28 июля». Законопроект, по замыслу сторонников его принятия в правительственных и оппозиционных кругах, «призван содействовать скорейшему возвращению принадлежащих Японии четырех островов» и активизации общенационального движения с этой целью.

Газета.ру