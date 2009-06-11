Грузинский оппозиционер обратился к Обаме

Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр иностранных дел Грузии Саломе ЗУРАБИШВИЛИ призывает Президента США Барака ОБАМУ в канун переговоров с Россией не забывать о Грузии и поддержать демократию в стране.

Об этом говорится в обращении С.ЗУРАБИШВИЛИ к Президенту США, текст которого передан УНИАН.

“Грузия не должна быть ни забытой, ни отданной в жертву возобновленному диалогу с Москвой, ее также не надо только поддерживать и защищать без обратного взноса через демократию и диалог стабилизировать ситуацию на Кавказе”, - отмечается в обращении.

По словам С.ЗУРАБИШВИЛИ, нынешнее руководство Грузии стало деструктивным элементом, который угрожает стабильности как в самой Грузии, так и в целом регионе. Она считает, что стабильность Грузии напрямую связана со способностью примирения народа Грузии с руководством, без чего, по мнению лидера оппозиции, произойдет только углубление политического кризиса, что может привести к взрывоопасной ситуации.

По словам бывшего министра иностранных дел, Грузия при своем современном руководстве все больше изолируется от соседей, увеличивая свою слабость, которой могут воспользоваться как националистические силы в Армении для усиления давления в Самцхе-Явахетинском районе, так и Россия, которая, как отмечается в обращении, полностью использует неспособность “дискредитированного руководства Грузии защищать грузинские интересы на мировой арене, независимо от того, идет ли речь о Совете Безопасности ООН, или о Женевских переговорах (переговоры относительно Абхазии и Южной Осетии, начатые после российско-грузинской войны, произошедшей в начале августа 2008 года, – УНИАН)”.

В конце своего письма С.ЗУРАБИШВИЛИ отмечает, что только свободные выборы могут дать возможность для прихода к власти нового руководства, которое будет иметь доверие у людей. В связи с этим она выражает убеждение в том, что США должны способствовать проведению новых выборов и поддерживать такие демократические институты, как свободные масс-медиа и независимость судей.