Самолет с 203 пассажирами вынужденно сел из-за пожара на борту

Австралийский самолет с 203 пассажирами совершил вынужденную посадку на острове Гуам после того, как на его борту начался пожар.

Как сообщает Би-Би-Си, самолет Airbus A330, который эксплуатируется в течение двух лет, совершал рейс из Японии в Австралию. На четвертом часу полета загорелось окно в кабине пилотов, пожар был потушен одним из членов экипажа.

Как передает агентство Reuters, пресс-секретарь компании Airbus отрицает распространенное газетой Le Figaro сообщение о том, что компания собирается приостановить полеты самолетов A330/340 как реакцию на авиакатастрофу самолета Airbus над Атлантикой. По словам пресс-секретаря компании, эти авиалайнеры безопасны.