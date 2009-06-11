Еврокомиссия разработала проект Стратегии для Балтийского региона

Европейская комиссия разработала проект Стратегии развития региона Балтийского моря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее Коммюнике для Совета ЕС и Европарламента, а также План действий были утверждены на заседании Еврокомиссии.

“Европейская стратегия для региона Балтийского моря является значительным шагом и знаменует собой новые подход к сотрудничеству в ЕС”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам региональной политики Данута ХЮБНЕР.

Стратегия предусматривает совместные действия по четырем основным направлениям: улучшение сотрудничества в области очистки стоков воды, содействия инновациям в малом и среднем бизнесе всех восьми стран-членов ЕС, имеющих выход к Балтийскому морю, улучшение транспортных связей и усиление координации при реагировании на несчастные случаи и стихийные катастрофы.

Среди конкретных проектов, которые должны быть реализованы до 2013 года - соединение электросетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, строительство железнодорожной линии от Варшавы до Таллинна, что позволило бы развивать скорость 120 километров в час, создание совместной системы надзора за загрязнением моря и др.

В целом с 2007 по 2013 год регион Балтийского моря получит свыше 50 млрд. евро инвестиционной поддержки в рамках Европейской политики сходства и других европейских фондов.