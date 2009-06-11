США не будут размещать военную базу в Узбекистане

США не намерены открывать военную базу в Узбекистане, заявил посол США в Казахстане Ричард Хоугланд.

"С самого начала, когда встал вопрос о закрытии военной базы в Киргизии, заявлялось, что у нас есть альтернативные варианты. И мы продолжаем изучать эти альтернативные варианты, но вопроса об открытии военной базы в Узбекистане нет среди обсуждаемых вариантов", - сказал Хоугланд на пресс-конференции в столице Казахстана Астане в среду.

Посол США в Казахстане напомнил, что правительство Узбекистана предложило использовать аэропорт Навои для "несмертоносных товаров для поддержки солдат в Афганистане". "Но это (аэропорт Навои) не военная база", - подчеркнул дипломат.

Хоугланд отметил, что ему известны публикации в СМИ о возможности размещения американской военной базы в Центральной Азии. "Но в большинстве случаев это (публикации) не имеет под собой оснований", - заключил он.

Авиабаза США в Киргизии была открыта в декабре 2001 года по мандату ООН для осуществления боевых действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США в Афганистане и должна закрыться к 18 августа т.г.

РИА “Новости”