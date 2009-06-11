Во Франции запретили отключать интернет за незаконное скачивание

Конституционный совет Франции опротестовал антипиратский закон, согласно которому пользователей, незаконно скачивающих файлы с помощью файлообменных сетей, предлагалось отключать от интернета на срок до одного года. Об этом сообщает AFP.

Совет заключил, что свободный доступ к средствам коммуникации является неотъемлемым правом человека, и лишь суд в индивидуальных случаях может перекрыть человеку доступ к интернету. Закон, предложенный президентом Николя Саркози, был признан несоответствующим нормам, прописанным в конституции Франции.

Оппозиционная Социалистическая партия Франции обратилась в Конституционный совет с просьбой дать свою оценку закону после того, как в мае он был одобрен французским парламентом.

Законопроект во Франции поддерживал не только глава государства, но и представители музыкальной индустрии и кинематографа, которые в наибольшей степени страдают от незаконного скачивания файлов. Принятию закона противостояли потребительские организации, представители интернет-сообщества и "левая" оппозиция.

Конституционный совет Франции во многом является аналогом Конституционных судов в других странах. В частности, он может вынести суждение о неконституционности закона, находящегося в разработке либо не вступившего в законную силу.

Лента.ру