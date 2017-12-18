"Учебник" по садизму: рукопись маркиза де Сада признана национальным достоянием Франции

Рукопись маркиза де Сада «120 дней Садома» признана национальным достоянием Франции.

Это означает снятие его с аукциона и запрет вывоза за пределы страны, сообщает Европейская правда.

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Министерство культуры Франции предложило аукционному дому, в котором представлена рукопись, выкупить ее по рыночной цене, что составляет 4-6 миллионов евро.

Справка УНИАН: роман «120 дней Садома» написан маркизом де Садом в 1785 году во время заключения в Бастилии. Рукопись представляет собой 12-метровый свиток. Сюжет описывает историю четырех состоятельных развратников, которые ради сексуального наслаждения пытали и убивали своих жертв.

Роман не печатался до ХХ века. Из-за подробного описания сексуального насилия роман был запрещен в нескольких странах.