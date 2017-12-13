Израильские власти арестовали одного из лидеров ХАМАСа

Израильские власти арестовали одного из лидеров радикального палестинского исламистского движения ХАМАС. Шейх Хасан Юсеф, считающийся одним из основателей ХАМАСа, был арестован в ночь на среду, 13 декабря, в своем доме в Рамаллахе, сообщила пресс-секретарь израильской армии, как пишет DW.

Армейская операция, в ходе которой на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа было задержано более 30 палестинцев, прошла совместно с антитеррористической спецслужбой ШАБАК и пограничной полицией. Задержанных подозревают в причастности к всплеску насилия, катализатором которого стало заявление президента США о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

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Одновременно ВВС Израиля в ночь на среду нанесли удар по позициям ХАМАСа в ответ на пуск палестинцами ракеты.

Движение ХАМАС контролирует сектор Газа, а на Западном берегу реки Иордан находится в оппозиции к ФАТХ, правящему через институты Палестинской национальной администрации. В Израиле, США и Евросоюзе ХАМАС считается террористической организацией. После заявления Дональда Трампа по Иерусалиму лидер ХАМАСа Исмаил Хания призвал палестинцев к "третьей интифаде". В результате многочисленных стычек, вооруженных нападений и обоюдных ракетных обстрелов пострадали сотни людей.