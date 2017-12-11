Президент Венесуэлы запретил оппозиции участвовать в выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал не допустить к президентским выборам в 2018 году оппозиционные партии, которые отказались участвовать в муниципальных выборах в воскресенье и призвали к бойкоту голосования, передает Би-би-си.

Выборы бойкотировали три основные оппозиционные партии - "Народная воля", "Справедливость превыше всего" и "Демократическое действие".

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"Партии, которые не принимали участие в сегодняшнем голосовании и призывали к бойкоту выборов, не могут больше в них участвовать, это критерий Национального учредительного собрания, и я как глава государства его поддерживаю", - приводят заявление Мадуро местные СМИ.

Как заявил Мадуро, в большинстве муниципалитетов страны по итогам воскресного голосования победили представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

По данным Национального избирательного совета, члены Единой социалистической партии возглавят 23 из 24 столиц венесуэльских регионов.

Оппозиция заявила о бойкоте голосования в конце октября после выборов губернаторов, по итогам которых оппозиционные кандидаты победили в пяти регионах, а представители Единой социалистической партии - в 18.

Губернаторы-оппозиционеры отказались присягать перед Национальным учредительным собранием, считая его нелегитимным. Позднее четверо из них все-таки присягнули, а в штате Сулия, где победитель отказался приносить присягу, были объявлены новые выборы, которые также прошли в воскресенье одновременно с выборами глав муниципалитетов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря S&P в очередной раз объявило о дефолте Венесуэлы.