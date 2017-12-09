"Для восстановления экономики": Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте

08:50, 09 декабря 2017
Мир
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Венесуэльский президент верит, что криптовалюта станет основой для восстановления экономики страны-банкрота.

Иллюстрация REUTERS

В Венесуэле создано управление по криптовалюте, его возглавил адвокат Карлос Варгас. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, сообщает Новое время.

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"Я объявляю о подписании указа о создании управления по криптовалюти Венесуэлы", - сказал Мадуро.

По его словам, криптовалюта станет основой для восстановления экономики страны в 2018 году.

Отмечается, что доступ к созданной государством криптовалюти Petro смогут получить все жители страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадуро заявил о создании собственной криптовалюты, которая будет называться El Petro.

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