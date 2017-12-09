"Для восстановления экономики": Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте

В Венесуэле создано управление по криптовалюте, его возглавил адвокат Карлос Варгас. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро, сообщает Новое время.

Читайте такжеПрезидент Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером

"Я объявляю о подписании указа о создании управления по криптовалюти Венесуэлы", - сказал Мадуро.

По его словам, криптовалюта станет основой для восстановления экономики страны в 2018 году.

Отмечается, что доступ к созданной государством криптовалюти Petro смогут получить все жители страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадуро заявил о создании собственной криптовалюты, которая будет называться El Petro.