Похитительница Рождества: в США белка перегрызла провода на праздничной елке (видео)

В американском городке Мейплвуд белка перегрызла провода на праздничной елке. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Белка чуть не оставила город без Рождества. Впрочем, люди быстро починили дерево. А местная полиция даже опубликовала фото пушистой злоумышленницы.

В то же время камеры зафиксировали, как другая белка ворует выставленное перед домом угощение в одной из семей городка.