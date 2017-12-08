Похитительница Рождества: в США белка перегрызла провода на праздничной елке (видео)
12:22, 08 декабря 2017Мир
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Местная полиция даже опубликовала фото пушистой злоумышленницы.
В американском городке Мейплвуд белка перегрызла провода на праздничной елке
В американском городке Мейплвуд белка перегрызла провода на праздничной елке. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Белка чуть не оставила город без Рождества. Впрочем, люди быстро починили дерево. А местная полиция даже опубликовала фото пушистой злоумышленницы.
В то же время камеры зафиксировали, как другая белка ворует выставленное перед домом угощение в одной из семей городка.
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