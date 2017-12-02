Глава британской разведки назвал РФ главной угрозой для международной безопасности

На протяжении двух последних десятилетий РФ откровенно вмешивалась в дела своих соседей, бросив вызов системе мировой безопасности, сложившуюся после 1991 года.

Такое заявление сделал генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (mi6) Алекс Юнгер, - пишет The Times.

"После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия "принимала правила игры", соглашаясь с нормами мирового порядка после окончания холодной войны, она начала фальсифицировать правила", притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом откровенно нарушая их", - пишет издание.

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Шеф британской разведки осудил "чувство безнаказанности" Кремля. Он призвал союзников Великобритании приложить больше усилий для противостояния гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.

В 2018 году Совет нацбезопасности Британии утвердил новую стратегию безопасности. Она включает меры по усилению военного реагирования внутри страны и в Восточной Европе, противодействие кремлевской пропаганде с помощью "стратегических коммуникаций", прекращения российского вмешательства в бывшей Югославии, защиту компьютерных сетей Британии от кибератаки со стороны РФ, поддержку Украины и усложнения жизни для российской элиты.

Напомним, что в НАТО не исключают, что миру грозит большая межгосударственная война.