Мужчина за четыре месяца украл 120 телевизоров из разных индийских отелей
03:32, 30 ноября 2017Мир
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Мужчина специально путешествовал с огромными чемоданами, куда помещалась техника.
Преступник был арестован при попытке сбыта краденного / фото tehznatok.com
В Индии мужчина украл 120 телевизоров из разных гостиниц страны, пишет Daily Mail.
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Правоохранительные органы сообщили о задержании Васудева Нанаиха, который на протяжении четырех месяцев занимался воровством в отелях. Мужчина специально путешествовал с огромными чемоданами, куда помещалась техника.
Преступник был арестован при попытке сбыта краденного. В полиции также отметили, что у них имеется обширное досье на Нанаиха, подчеркнув, что по окончании расследования будет принято решение о возможном принудительном лечении преступника.
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