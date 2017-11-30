Мужчина за четыре месяца украл 120 телевизоров из разных индийских отелей

В Индии мужчина украл 120 телевизоров из разных гостиниц страны, пишет Daily Mail.

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Правоохранительные органы сообщили о задержании Васудева Нанаиха, который на протяжении четырех месяцев занимался воровством в отелях. Мужчина специально путешествовал с огромными чемоданами, куда помещалась техника.

Преступник был арестован при попытке сбыта краденного. В полиции также отметили, что у них имеется обширное досье на Нанаиха, подчеркнув, что по окончании расследования будет принято решение о возможном принудительном лечении преступника.