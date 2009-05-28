Мэр Донецка обсудил проблемы женских организаций

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сегодня провел встречу с представителями Международной федерации деловых и профессиональных женщин (BPWI), в ходе которой обсуждались проблемы женских организаций.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета, Федерацию на встрече представляли ее первый вице-президент Габриэла КАНОНИКА и председатель правления Донецкой областной Лиги деловых и профессиональных женщин Людмила ГОРОВАЯ.

В ходе беседы стороны обсудили роль современных женщин в мире и в Украине, вопросы равноправия женщин и мужчин, а также деятельность Донецкой областной Лиги деловых и профессиональных женщин и ее взаимодействие с органами власти.

А. ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что «вопросы равноправия женщин и мужчин во всех сферах жизни на сегодняшний день являются актуальными». «Как общество будет жить завтра, напрямую зависит от роли женщины как матери, как воспитателя и как руководителя. Я очень рад, что в нашем регионе функционирует подобная организация», - сказал мэр Донецка.

Справка УНИАН. Международной федерации деловых и профессиональных женщин (BPWI) была основана в Женеве (Швейцария) в 1930 году по инициативе американки доктора Лены Мадесин Филипс. BPWI - неправительственная организация, которая получила Консультативный статус членства в ООН с 1947 года. В настоящее время организация представлена в ООН, ее вспомогательных органах, специализированных агентствах 39 членами. В составе BPWI – 40 национальных федераций и 52 страны.